Obesità la dieta da bambini allunga la vita | rischio morte ridotto dell’88%

Ancona, 4 aprile 2025 – “Almeno il 40% deiconpresenterà ancora la malattia in età adulta, con un aumento deldi mortalità nel lungo periodo.” A parlare è Valentino Cherubini, direttore dell’unità di diabetologia pediatrica degli Ospedali Riuniti di Ancona e presidente della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp).infantile nel mondo, previsioni future Benefici di un approccio precoce all'Risultati della ricerca condotta in Svezia Implicazioni dello studio in età pediatrica Uno stile disanoinfantile nel mondo, previsioni future “Nel 2030 si calcola che saranno 235 milioni bimbi in sovrappeso o obesi nel mondo, più di quelli colpiti da malnutrizione – prosegue -. Ad oggi in Italia, si stima che l'è presente nel 10% dei bimbi, circa 700.