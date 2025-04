Ilrestodelcarlino.it - Obbligo vaccini a scuola. Bambino perde il posto

non vaccinatoilalla materna. E’ accaduto nuovamente in provincia, e sempre a Rimini. A causa del mancato rispetto dell’vaccinale è stata avviata la decadenza dall’iscrizione per un minore iscritto nelle scuole di infanzia comunali, spiegano dal municipio. Ilverrà riassegnato seguendo la graduatoria. "Il bene primario è la salute della comunità" sottolineano da Palazzo Garampi, mentre dall’opposizione, Matteo Angelini, consigliere di 3V, parla di "applicazione di una legge da Medioevo". Se ilha perso il diritto a unalla materna è perché c’è una legge regionale che pone l’delle vaccinazioni per poter accedere ai servizi scolastici. Nel caso dellaper l’infanzia il mancato rispetto della norma toglie alil diritto acquisito in precedenza in graduatoria.