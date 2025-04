Lanazione.it - Nuova medaglia tricolore per la Chimera Nuoto con Gabriele Mealli

Arezzo, 4 aprile 2025 –per la. I Criteria Nazionali Giovanili, manifestazione valida come campionato italiano invernale, sono andati in archivio con la sessione di gare maschili in cui le promesse deldi tutta la penisola hanno avuto l’opportunità di confrontarsi a Riccione in diverse specialità e diverse categorie. In questo contesto d’eccezione è riuscito a emergeredel 2007 che ha festeggiato l’argento nei 400 stile libero tra gli Juniores con il tempo di 3’49”681 e che è arrivato quinto nei 200 stile libero, dando seguito alle ottime prestazioni conseguite negli ultimi campionati regionali dove era stato premiato per la miglior prestazioni maschile in virtù della vittoria di quattro titoli toscani. Il podio conseguito ai Criteria Nazionali Giovanili conferma il livello d’eccellenza raggiunto dache, tra il 2023 e il 2024, aveva anche meritato una duplice convocazione nella nazionale italiana con cui era riuscito a conquistare ben quattro medaglie in competizioni internazionali.