Nuova caduta ai Campionati Italiani | Gaia Viel in codice rosso

Questa mattina, dopo l’intervento, si. tirato un sospiro di sollievo per Federica Brignone, la campionessa fresca di tre Coppe del Mondo èmalissimo durante il gigante deiin val di Fassa. Subito soccorsa, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove lei è scoperta una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra e la rottura del legamento crociatoOggi un altro grave infortunio sulle piste della Val di Fassa aidi sci. Sulla pista ‘La VolatA’, dove ieri la campionessa azzurra Federica Brignone è, oggi è, ventenne di Longarone, procurandosi diversi traumi di cui non è ancora chiara l’entità.Scesa con il pettorale 18 nel SuperG (poi vinto da Laura Pirovano), l’atleta è stata stabilizzata in pista e poi trasferita in elicottero inall’ospedale Santa Chiara di Trento.