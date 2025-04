Notte di paura in mezzo al bosco Salvata coppia di escursionisti

Notte di paura per una coppia escursionisti di Riccione, un uomo di 39 anni e una donna di 29, che sono stati soccorsi nei boschi sopra il Fosso di Teria, nel territorio di Cagli, in provincia di Pesaro-Urbino. La coppia, partita nel pomeriggio di mercoledì dal paese di Secchiano per una avventura in mezzo alla natura, aveva intrapreso il Sentiero degli Ammoniti - un percorso molto amato dagli appassionati - con l'intenzione di completare un'escursione ad anello da concludere prima che calasse la Notte. Giunti sulla cima, però, stando a quanto è stato ricostruito, avrebbero deciso di scendere a vista, senza seguire il tracciato segnato. Una scelta che in seguito, con il sopraggiungere della sera, si è rivelata rischiosa: il calare del buio li ha sorpresi e ha reso impossibile orientarsi lungo la via del ritorno.

