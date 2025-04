Quotidiano.net - 'Normal People': le persone normali di Sally Rooney, scrittrice simbolo dei Millennial

Leggi su Quotidiano.net

Chissà cosa deve aver provato, lei così allergica alle attenzioni mediatiche, nel sentirsi apostrofare la "Salinger della generazione Snapchat" o “la Jane Austen dei”. Stiamo parlando diirlandese classe 1991 da milioni di copie vendute nel mondo tradotte in oltre 40 lingue. Il suo quarto romanzo, 'Intermezzo', è uscito in Italia lo scorso novembre (edito da Einaudi) e per la prima volta ha visto protagonisti due personaggi maschili, i fratelli Koubek, alle prese con il lutto per la morte del padre e complicate situazioni sentimentali. Le stesse alla base anche dei suoi lavori precedenti. Uno dei tratti più riconoscibili della sua scrittura che l'ha portata, con soli pochi titoli all'attivo, a diventare un fenomeno letterario e una delle scrittrici più celebri e osannate del XXI secolo - al netto di una fisiologica cerchia di detrattori - che usa la sua voce di “femminista e marxista” per parlare di questioni sociali, dal diritto all'aborto al sostegno alla Palestina (i suoi ultimi due romanzi non sono stati distribuiti in Israele per sua volontà).