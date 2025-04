Non vuole fare affari con i criminali 32enne massacrato di botte | gli hanno staccato l’orecchio a morsi

hanno trasportato in casa. Il 32enne ha perso una parte di orecchio destro che gli è stato staccato a morsi. Fermato un 23enne identificato come uno dei due possibili aggressori. Si indaga sul secondo uomo, considerato il mandante del pestaggio. Leggi su Fanpage.it Succede a Latina nel pomeriggio di mercoledì 3 aprile. La vittima ha aperto ai suoi due aggressori, che lotrasportato in casa. Ilha perso una parte di orecchio destro che gli è stato. Fermato un 23enne identificato come uno dei due possibili aggressori. Si indaga sul secondo uomo, considerato il mandante del pestaggio.

Non vuole fare affari con i criminali, 32enne massacrato di botte: gli hanno staccato l'orecchio a morsi. Come l’Europa può rispondere a Donald Trump. Affari Tuoi, bufera su Simona: "Presuntuosa, ipocrita, non la sopporto". Cosa è successo | .it. Nuovo stop per Affari tuoi, De Martino si ferma (nonostante i record): cosa succede. Rifiuti, in Italia la loro gestione virtuosa genera un giro d’affari miliardario. "Vieni Donald, ci sono tanti soldi da fare in Russia". La vera arma segreta di Putin. Ne parlano su altre fonti

Non vuole fare affari con i criminali, 32enne massacrato di botte: gli hanno staccato l’orecchio a morsi - Succede a Latina nel pomeriggio di mercoledì 3 aprile. La vittima ha aperto ai suoi due aggressori, che lo hanno trasportato in casa ... (fanpage.it)

Warren Buffett: la strategia segreta per fare affari al buio - Warren Buffett beve cinque lattine di Coca-Cola al giorno e si concede una coppa di gelato da Dairy Queen, ma non sempre ha bisogno di una “prova d’assaggio” prima di concludere un affare. A volte non ... (it.benzinga.com)

Caso Affari Tuoi, parla l’avvocato Dona: “Ecco cosa non torna, c’è una stanza off-limits” - Affari Tuoi è pilotato? Dopo il servizio di Striscia la Notizia abbiamo intervistato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori che ci ha spiegato cosa secondo lui non quadra. (money.it)