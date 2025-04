Non vedo l’ora di tornare | l’annuncio di Valentino Rossi esalta i fan

Valentino Rossi spesso e volentieri ritornano. 46 anni da poco compiuti, ma ancora tantissima voglia di stupire. Di sfidare gli altri, che poi significa sfidare in primis se stessi. Al diavolo il nuovo che avanza, Valentino vuole restare sulla cresta dell’onda anche dopo l’addio alla MotoGP, dove però c’è ancora – eccome se c’è – con la sua VR46 Racing subito piazzatasi dietro le Ducati ufficiali.Smesso di correre sulle due ruote, ma mica di rado lo si vede quelle da cross, Rossi si è dato alle. Quattro ruote. Quest’anno partecipa di nuovo al Mondiale WEC, il World Endurance Championship, nella classe LMGT3. E ancora al volante della BMW M4 GT3, ovviamente griffata 46. Leggi su Sportface.it Il messaggio lanciato dal ‘Dottore’ in vista del grande ritorno. Mancano solo due settimane all’eventoA volte ritornano, anzi nel caso dispesso e volentieri ritornano. 46 anni da poco compiuti, ma ancora tantissima voglia di stupire. Di sfidare gli altri, che poi significa sfidare in primis se stessi. Al diavolo il nuovo che avanza,vuole restare sulla cresta dell’onda anche dopo l’addio alla MotoGP, dove però c’è ancora – eccome se c’è – con la sua VR46 Racing subito piazzatasi dietro le Ducati ufficiali.Smesso di correre sulle due ruote, ma mica di rado lo si vede quelle da cross,si è dato alle. Quattro ruote. Quest’anno partecipa di nuovo al Mondiale WEC, il World Endurance Championship, nella classe LMGT3. E ancora al volante della BMW M4 GT3, ovviamente griffata 46.

Galloway non teme i fischi del ‘Bigi’: "Non vedo l’ora di tornare a Reggio". Jovanotti: 'E' bello tornare a Sanremo, non vedo l'ora'. Jovanotti: "Bello tornare a Sanremo, non vedo l'ora". Il post. Jorge Martin, passi avanti nel recupero: "Non vedo l'ora di tornare" - News - MotoGP. MotoGP | GP Argentina, Marc Marquez, “Non vedo l’ora di tornare in pista”. - 47 all'alba: Sinner non vede l'ora di tornare. Per questo giocherà anche ad Amburgo. Ne parlano su altre fonti

Castellanos: «Sono triste e scoraggiato. Non vedo l’ora di tornare ad aiutare la squadra» - IL MESSAGIO – «Famiglia Lazio, dopo un mese di recupero dall’adduttore, dopo tanti sforzi fisici e mentali per tornare in campo ... ma è una cosa che può succedere. Non vedo l’ora di essere di nuovo ... (lazionews24.com)

Jacopo Lucarelli si presenta: “non vedo l’ora di tornare a giocare” - Livorno 7 marzo 2025 Jacopo Lucarelli si presenta: “non vedo l’ora di tornare a giocare” Si è svolta mercoledì sera, 5 marzo, c/o l’Ex Cinema Aurora, la presentazione ufficiale di Jacopo Lucarelli, ... (livornopress.it)

Fiorentina, Dodò avverte i fantallenatori: "Non vedo l'ora di tornare" - Spero di far rivedere presto il mio sorriso, non vedo l'ora di tornare a giocare con continuità. Il mio ringraziamento va a tutto lo staff medico e alla società". (fantacalcio.it)