Non soltanto la scuola d’infanzia | A Cuccurano anche l’asilo nido

scuola dell’infanzia e per l’asilo nido di Cuccurano, tra le opere in corso più significative. Un investimento da oltre 5 milioni di euro (fondi Pnrr), ereditato dalla precedente amministrazione ma che l’attuale giunta di centrodestra ha scelto di rafforzare, apportando modifiche sostanziali per renderlo davvero rispondente alle esigenze delle famiglie. "La struttura – ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi – ospiterà due sezioni di asilo nido e sei di scuola dell’infanzia, ovvero due per ciascun anno educativo". Attualmente i lavori procedono speditamente, nel pieno rispetto della tabella di marcia. Durante l’iter progettuale è stata inserita una variante significativa, in quanto il progetto originario, elaborato sotto l’amministrazione di centrosinistra, non prevedeva la presenza di un asilo nido. Ilrestodelcarlino.it - Non soltanto la scuola d’infanzia: "A Cuccurano anche l’asilo nido" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Proseguono i lavori per la nuovadell’infanzia e perdi, tra le opere in corso più significative. Un investimento da oltre 5 milioni di euro (fondi Pnrr), ereditato dalla precedente amministrazione ma che l’attuale giunta di centrodestra ha scelto di rafforzare, apportando modifiche sostanziali per renderlo davvero rispondente alle esigenze delle famiglie. "La struttura – ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi – ospiterà due sezioni di asiloe sei didell’infanzia, ovvero due per ciascun anno educativo". Attualmente i lavori procedono speditamente, nel pieno rispetto della tabella di marcia. Durante l’iter progettuale è stata inserita una variante significativa, in quanto il progetto originario, elaborato sotto l’amministrazione di centrosinistra, non prevedeva la presenza di un asilo

Non soltanto la scuola d’infanzia: "A Cuccurano anche l’asilo nido" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Non c’è soltanto la scuola . Lo sport aiuta a formare il futuro - CLASSE 2^B SCUOLA MEDIA MICHELE ROSI LIDO DI CAMAIORE ... Tutto questo lo rende particolarmente utile ai giovani, per i quali lo sport non deve essere visto come un ostacolo nello studio ... (lanazione.it)