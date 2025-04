Non sei fidanzata non è così pensa a me gli audio di Stefano Argentino che perseguita Sara Campanella

audio della conversazione registrato dalla stessa Sara Campanella mentre il suo assassino Stefano Argentino la seguiva in strada. La 22enne lo respinge più volte chiedendo di essere lasciata in pace e sottolineando di essere fidanzata, ma lui sembra negare la realtà e insiste: "Non è così".

