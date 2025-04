Ilfattoquotidiano.it - “Non mi fermerò. Continuerò a lottare perché la verità merita di essere raccontata”: Lulù Selassié dopo la condanna per stalking contro Manuel Bortuzzo

L’ex gieffinaSelassiè (vero nome Lucrezia Hailé Selassiè, ndr) è statata dal gup di Roma ad 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) per le accuse diai danni del campione di nuoto paralimpico. La donna è stata accusata di avere perseguitatoper mesi, arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Il pm aveva sollecitato unaad 1 anno e 4 mesi nell’ambito di un processo svolto con il rito abbreviato.La diretta interessata ha commentato: “Ho sopportato, per amore, il peso di calunnie non solo dal mio partner, ma anche da chi ha saputo manipolare la realtà, costruendo menzogne ai miei danni. Oggi mi trovo di fronte a unache, seppur difficile da affrontare, non spegne la mia determinazione. Cammino a testa alta, consapevole che la giustizia non si esaurisce in un singolo verdetto, ma è un processo in continua evoluzione.