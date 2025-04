Nome di battaglia Elvezio al Piccolo Teatro Comico

Nome di battaglia "Elvezio", a cura della compagnia teatrale Le Venerdì, al Piccolo Teatro Comico venerdì 11 aprile alle 21. Dalla G.I.L. Alla G.L. Da Balilla a Partigiano Un ricordo di Ezio Novascone, attraverso le parole del suo diario, musica e canzoni dal vivo.Ezio Novascone pubblicò il suo.

Nome di battaglia Elvezio al Piccolo Teatro Comico l'11 aprile. 25 APRILE 2025 - 80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. Pont Canavese, documentario su Novascone. 15 novembre 1943, sul monte San Martino la prima battaglia della Resistenza. Cucco, giovedì la posa di una targa per i partigiani fucilati sul San Martino. Ne parlano su altre fonti

