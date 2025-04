No agli animali nei circhi la Lav di Benevento in campo con una raccolta firme

In Italia si stima siano ancora circa 2.000 gli animali usati nei circhi, costretti a esibirsi in spettacoli umilianti e addestrati con metodi violenti e coercitivi, rinchiusi in spazi angusti e sottoposti a continui spostamenti stressanti.Eppure, una grande occasione è finalmente possibile: la Legge-delega sullo spettacolo n. 106/2022 prevede il superamento dell'uso degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti, da attuare entro il 18 agosto 2025. Ogni ulteriore indugio rappresenta un danno non solo per gli animali, ma anche per l'evoluzione artistica e culturale del nostro Paese.Secondo una ricerca DOXA del 2023, il 76% degli italiani è contrario ai circhi con animali, ritenendoli privi di valore educativo e intrattenitivi solo a scapito della sofferenza animale.

