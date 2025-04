Netanyahu torna da Trump l’annuncio dopo i dazi che non piacciono a Tel Aviv Di cosa parleranno Israele e Usa

Netanyahu si recherà presto negli Stati Uniti, dove è atteso alla Casa Bianca per un incontro con il presidente Donald Trump. L’invito, arrivato in seguito di una conversazione telefonica tra i due leader, riguarda il recente inasprimento dei dazi commerciali imposti a Israele, che non è stato risparmiato dalla lunga e fantasiosa lista del tycoon e viene colpito da una tariffa doganale del 17%. Secondo quanto riferito da Tel Aviv, la visita dovrebbe avvenire dopo la Pasqua ebraica – una festività lunga otto giorni che quest’anno cade tra il 12 e il 20 aprile – ma la data esatta non è ancora stata resa nota. I due leader affronteranno il tema delle relazioni economiche tra i due Paesi, con particolare attenzione alle tariffe doganali che hanno sollevato preoccupazioni nello Stato ebraico. Leggi su Open.online Il primo ministro israeliano Benjaminsi recherà presto negli Stati Uniti, dove è atteso alla Casa Bianca per un incontro con il presidente Donald. L’invito, arrivato in seguito di una conversazione telefonica tra i due leader, riguarda il recente inasprimento deicommerciali imposti a, che non è stato risparmiato dalla lunga e fantasiosa lista del tycoon e viene colpito da una tariffa doganale del 17%. Secondo quanto riferito da Tel, la visita dovrebbe avvenirela Pasqua ebraica – una festività lunga otto giorni che quest’anno cade tra il 12 e il 20 aprile – ma la data esatta non è ancora stata resa nota. I due leader affronteranno il tema delle relazioni economiche tra i due Paesi, con particolare attenzione alle tariffe doganali che hanno sollevato preoccupazioni nello Stato ebraico.

Trump: “Prenderemo il controllo della Striscia di Gaza”. L’annuncio di Trump: “Prenderemo noi il controllo dell’area”. Hamas: “Violazioni da Israele, rinviamo liberazione di ostaggi", Idf in stato di allerta - Il ministro degli Esteri egiziano ha ribadito al suo omologo americano Rubio: "No allo sfollamento dei palestinesi da Gaza". Guerra, ultime notizie. Netanyahu: «Sì a tregua prolungata ma tutti i rapiti siano liberati». Convocata riunione d’urgenza. Netanyahu a Washington, oggi da Witkoff e domani da Trump. Trump-Netanyahu sulla «fase due». Il piano del presidente Usa: trasferire i palestinesi in un posto «così bello che non vorranno tornare». Ne parlano su altre fonti

Trump a Netanyahu: "Controlleremo noi Gaza, palestinesi via per sempre. Sarà la nuova Costa Azzurra" - "Visiterò Israele, Gaza e l'Arabia Saudita". Lo ha annunciato Donald Trump nella conferenza stampa alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu. Le visite, ha aggiunto il presidente, avverranno "presto". (msn.com)

Gaza, Schlein: “In atto piano criminale di Trump e Netanyahu” - È la messa in atto del piano criminale già annunciato di Trump e Netanyahu. Il governo italiano e l’Unione europea devono agire subito nelle sedi internazionali per bloccare questa carneficina ... (lapresse.it)

Hamas: "Non liberiamo ostaggi se Israele non rispetta accordi, parole Trump appello a pulizia etnica" | Netanyahu: "Senza liberazioni sabato sarà guerra" - La tregua torna in bilico ... del 7 ottobre". Mentre Trump ribadisce il suo ultimatum ad Hamas per il rilascio di "tutti" gli ostaggi sabato, il premier Netanyahu afferma che "se Hamas non ... (msn.com)