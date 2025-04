Internews24.com - Nesta rivela: «Dovevo andare all’Inter, ci pensavo perché…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionefa unazione inedita: «, ciperché.». Le parole dell’ex difensoreNel corso della puntata Fenomeni in onda su Prime Video Alessandroha raccontato un aneddotoche riguardo lui e l’Inter.PAROLE – «Da otto mesi non prendevamo lo stipendio, eravamo a pezzi. Il club aveva imbarcato acqua in senso finanziario, aveva tanti debiti, io venivo dal settore giovanile ed era tutta plusvalenza, è stato un anno difficile. All’inizioperché avevo parlato con loro. Col Real Madrid l’anno prima ma io avevo detto di no, avevo parlato io con loro e non volevo. In quegli anni alla Lazio si guadagnava bene, stavamo bene a casa nostra, poi c’è stato il tracollo, è stato un trauma. Quella settimana è stata dura, mi hanno convocato in sede per dirmi che me nee l’ho presa male.