Nel furgone cocaina pistola bombe carta e coltelli | quattro anni di reclusione

anni di reclusione e. Lecceprima.it - Nel furgone cocaina, pistola, bombe carta e coltelli: quattro anni di reclusione Leggi su Lecceprima.it SALICE SALENTINO - Dopo il suo arresto in carcere (ora è ai domiciliari) per droga e armi, Demis D’Agostino, 45enne di Porto Cesareo ha chiuso il suo conto con la giustizia, chiedendo di patteggiare, in sede di indagini, attraverso l’avvocato Salvatore Rollo, una condanna a 4die.

Nel furgone, cocaina, pistola, bombe carta e coltelli: 4 anni di reclusione. Cocaina, bombe carta, una pistola nel furgone di lavoro: inflitti 4 anni a un manovale edile. Nasconde nel furgone cocaina, una pistola e due bombe carta. Arrestato 45enne. Il furgone delle sorprese: cocaina, bombe carta, una pistola e due coltelli. Nel furgone armi e mezzo chilo di droga: 45enne arrestato nel Salento. Un arsenale nascosto tra le case popolari, trovate armi e 122 bombe carta. Arrestata una famiglia. Ne parlano su altre fonti

Cocaina, bombe carta, una pistola nel furgone di lavoro: inflitti 4 anni a un manovale edile - PORTO CESAREO (Lecce) - Custodiva nel furgone di lavoro mezzo chilo di cocaina, una pistola con matricola abrasa con munizioni inserite e ulteriori cartucce ... (corrieresalentino.it)

Montichiari, nel furgone parcheggiato per strada cento chili di cocaina: la scoperta dei carabinieri - Cento chili di cocaina, valore sul mercato oltre tre milioni di euro. E’ un mistero il ritrovamento a Montichiari, in provincia di Brescia, di un furgone parcheggiato per strada, in località ... (msn.com)

Roma, blitz contro il traffico di droga: 26 arresti. Trovate pistole e bombe a mano. Il «regno» di Molisso e Bennato - La rete di spaccio si concentrava fra Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Quadraro, Cinecittà, Tuscolano, Giardinetti, Primavalle e Casalotti per un volume d'affari di decine di milioni di euro al mese ... (roma.corriere.it)