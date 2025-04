Nel campionato di Promozione Non erano insulti razzisti Il Ventinella contesta la multa

Ventinella, dopo la gara di domenica scorsa a Casa del Diavolo, valida per il girone A di Promozione. Una decisione, si legge nel dispositivo, dettata dal fatto che "un sostenitore della squadra ospite urlava con fare minaccioso una frase dal contenuto riferito alla discriminazione razziale nei confronti di un calciatore di colore". Una frase riferita, stando alla ricostruzione dell’arbitro Vendramin di Terni, al numero 8 del Casa del Diavolo Gerard Lora Almonte. "L’Asd Ventinella – si legge nella nota diffusa dal club - intende precisare quanto accaduto domenica scorsa a Casa del Diavolo. Ci sentiamo in dovere di farlo perché la nostra società è quanto più lontana possibile da atteggiamenti di stampo razziale o discriminatorio. Sport.quotidiano.net - Nel campionato di Promozione. "Non erano insulti razzisti». Il Ventinella contesta la multa Leggi su Sport.quotidiano.net PERUGIA – Stavolta è proprio il caso di dire. non sono noccioline. Il riferimento è all’ammenda di 500 euro, comminata dal Giudice Sportivo al, dopo la gara di domenica scorsa a Casa del Diavolo, valida per il girone A di. Una decisione, si legge nel dispositivo, dettata dal fatto che "un sostenitore della squadra ospite urlava con fare minaccioso una frase dal contenuto riferito alla discriminazione razziale nei confronti di un calciatore di colore". Una frase riferita, stando alla ricostruzione dell’arbitro Vendramin di Terni, al numero 8 del Casa del Diavolo Gerard Lora Almonte. "L’Asd– si legge nella nota diffusa dal club - intende precisare quanto accaduto domenica scorsa a Casa del Diavolo. Ci sentiamo in dovere di farlo perché la nostra società è quanto più lontana possibile da atteggiamenti di stampo razziale o discriminatorio.

Campionato Promozione Molise: nella ventisettesima giornata l’Atletico Torremaggiore ha vinto 2 a 1 contro il Baranello. Come funzionano i campionati? Il regolamento completo del calcio dilettantistico. CAMPIONATO ITALIANO DI PROMOZIONE DI 2° Cat. (B) - A.S.D. Bocciofila "PALLINO D'ORO" vs COMPUTER CENTRE APICE (BN). Il Boville non si ferma: la promozione può passare dal campionato o dalla Coppa. Record assoluto per la Promozione: 4000 spettatori al “Moccagatta”. Calcio dilettanti Fvg, Eccellenza e Promozione ripartono con la Coppa a fine agosto. Ne parlano su altre fonti

Calcio Promozione. "Un mese duro ma la Vis Nova ha tutto per chiudere alla grande - Tra i due prossimi rivali anche al Giro d'Italia 2025 una battaglia lunga una settimana e non priva di colpi di scena. Lo sloveno: "Oggi ero spalle al muro e dovevo fare qualcosa: per fortuna è andata ... (msn.com)

Promozione Campania Girone D – Classifica e Risultati - Non perdere nemmeno una notizia sul campionato di Promozione, clicca mi piace alla nostra pagina facebook dedicata esclusivamente a questo campionato [clicca qui] Parte delle foto ed altri contenuti ... (tuttocalciocampano.it)

Calcio Promozione. Il Forte affonda la corazzata San Giuliano - Questo risultato permette alla Real Cerretese di vincere matematicamente il campionato con due turni di anticipo ... (msn.com)