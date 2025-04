Davidemaggio.it - Ne Vedremo delle Belle, un’urna con le domande anonime per ‘svegliare’ le concorrenti (e il programma)

Dopo le prime due serate sottotono, Neprova ad aggiustare il tiro. Già nella scorsa puntata, Carlo Conti ha introdotto la sigla e la canzone ad ostacoli, mentre per domani – sabato 5 aprile – ci sono altre due novità in vista. Le dieci, contro ogni aspettativa, si sono rivelate più tranquille del previsto. Quindi, per rendere lo show-talent un po’ più show, la prima novità vuole generare rivalità e maggiori confronti: ilintroducedove, in anonimato, le showgirl potranno scrivere qualcosa sulle rivali.Sono calmissime, le loro preoccupazioni sono soltanto far bene le esibizioni. Tra loro c’è un clima meraviglioso, non è scattato questo leggero chiacchiericcio che ci doveva essere tra di loro. Vediamo se questa settimana qualcosa accade.