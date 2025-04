Oasport.it - NBA, i risultati della notte (4 aprile): tripla doppia di Giannis Antetokounmpo per i Bucks, Curry trascina i Warriors contro i Lakers

Prosegue la regular season 2024-2025NBA, con sei partite da mandare in archivio nellaitaliana appena completata: andiamo a fare un riepilogo di quanto accaduto negli States, dove come sempre non sono mancate le grandi emozioni.Successo esterno dei Milwaukee(42-34) sui Philadelphia 76ers (23-54) per 113-126 grazie alladi(35 punti, 17 rimbalzi e 20 assist) e ai 17 punti di Brook Lopez – 24 punti e 10 assist di Quentin Grimes e 28 punti di Adem Bona tra i 76ers. Fanno saltare il fattore campo anche gli Orlando Magic (38-40) che battono a domicilio i Washington Wizards (17-60) per 97-109: Paolo Banchero accarezza la(33 punti, 10 rimbalzi e 8 assist), con Franz Wagner che mette a referto 27 punti – 32 punti e 9 rimbalzi di Bub Carrington tra i Wizards.