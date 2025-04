Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Non avranno i grandi nomi, ma quanto sono belli questi Cleveland Cavs

Che!È una squadra che se leggi il roster dici: si, gran bei giocatori, ma non cidi “grido”. Vero. Non ciche colpiscono l’immaginario collettivo.da copertina. Superstar assolute e riconosciute da tutti. Non lo è Donovan Mitchell, il loro primo violino. Che è un All-Star da diversi anni, ma nessuno lo considera come status a livello di uno Shai Gilgeous-Alexander o di un Luka Doncic. Eppure, Mitchell è la prima punta dell’attacco più efficiente nell’attuale NBA. E da molti addetti ai lavori è considerato alla fine tra i migliori dieci giocatori di questa stagione. Nessun grande nome,risultati. Si, perché ioltre a vincere, giocano un basket molto divertente. Un basket dove (quasi) tutti toccano la palla. Sanno correre e sanno attaccare a difesa schierata.