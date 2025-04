Anteprima24.it - Napoli, torna il tram a Piazza Vittoria: il progetto del ‘tram del mare’

Tempo di lettura: 2 minuti“Iltornerà finalmente a, e presto raggiungerà ancheSannazaro. Un tassello importante delnoto come ‘del, che qualche anno fa presentammo in Commissione, da lunedì prenderà vita e concretezza.Il completamento del collegamento tra la stazione della metropolitana diMunicipio e il porto – con l’accesso diretto all’interno dell’area portuale – ci consente ora di far partire un primo importante tratto tranviario: daMunicipio, nell’area attuale di attestamento nei pressi dell’Hotel Romeo, fino a, attraverso via Acton e la galleria Acton. I binari ci sono già, vanno solo riportati alla luce e completati alcuni interventi di riqualificazione stradale. Entro tre o quattro mesi questo primo tratto sarà pienamente operativo.