Napoli chiede a commerciante piaceri per i carcerati | arrestato per estorsione

carcerati», quantificabili in circa 1.500 euro all'anno, a un commerciante l'uomo posto agli arresti domiciliari dai. Ilmattino.it - Napoli, chiede a commerciante «piaceri per i carcerati»: arrestato per estorsione Leggi su Ilmattino.it Avrebbe richiesto più volte dei «regali a piacere per i», quantificabili in circa 1.500 euro all'anno, a unl'uomo posto agli arresti domiciliari dai.

Napoli, chiede a commerciante «piaceri per i carcerati»: arrestato per estorsione.

