Napoli arrestato un uomo per tentata estorsione | Racket delle Regalie ai carcerati

I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di un uomo. L'indagato è ritenuto gravemente indiziato di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesso nel quartiere napoletano di Soccavo, ai danni di un'attività commerciale. Le indagini avviate nel mese di ottobre 2024 hanno consentito di ricostruire pregresse richieste di "regali a piacere per i carcerati" avanzate all'imprenditore e quantificate in euro 1500 annui da corrispondere in tranche periodiche in occasione delle festività natalizie, pasquali ed estive.

Napoli, chiede a commerciante «piaceri per i carcerati»: arrestato per estorsione - Avrebbe richiesto più volte dei «regali a piacere per i carcerati», quantificabili in circa 1.500 euro all'anno, a un commerciante l'uomo posto agli arresti domiciliari ... (msn.com)

Arrestato un uomo accusato di estorsione aggravata a Napoli: 1500 euro per i carcerati - Arrestato un uomo per tentata estorsione aggravata a Napoli, accusato di minacce sistematiche verso un imprenditore costretto a pagare 1.500 euro annuali sotto il pretesto di "regali ai carcerati". (gaeta.it)

Offre soldi ai carabinieri per “chiudere un occhio” sul suo laboratorio di merce falsa: 40enne arrestato a Napoli - Il 40enne, dopo essersi opposto con violenza al controllo dei carabinieri, ha tentato di corromperli, offrendogli dei soli: l'uomo è stato arrestato mentre ... (fanpage.it)