Napoli a breve partiranno i lavori di riqualificazione del collettore fognario di Posillipo

Posillipo. I lavori comporteranno disagi sul traffico, ma saranno organizzati da ABC in modo da cercare di contenere al massimo le ricadute negative sulla viabilità. Si è svolta oggi la riunione della Commissione Ambiente, presieduta da Carlo Migliaccio, per discutere i lavori di riqualificazione del collettore fognario. Le opere previste sono finalizzate al ripristino della funzionalità idraulica del sistema di fognatura.

