Napoli a Bologna almeno cinquemila tifosi | la passione azzurra non conosce confini

Lunedì al "Dall'Ara" sarà ancora una volta festa azzurra. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, saranno almeno cinquemila i tifosi del Napoli pronti a spingere la squadra verso il sogno scudetto, in mezzo a un mare di bandiere rossoblù.La presenza dei tifosi partenopei non è mai mancata, lo racconta la storia recente e meno recente, anche se stavolta i numeri potrebbero essere più contenuti: il Bologna ha infatti permesso ai suoi 21mila abbonati di acquistare fino a quattro biglietti ciascuno, limitando di fatto la disponibilità di posti per i sostenitori ospiti. Nonostante questo, almeno 2500 saranno nel settore Ospiti, mentre gli altri azzurri saranno distribuiti negli altri settori dello stadio.

