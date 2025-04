Myanmar | soccorritori cinesi offrono consulenze mediche nei rifugi

rifugio a Mandalay, in Myanmar, ieri 3 aprile 2025. Dei soccorritori cinesi ieri hanno fornito consulenze mediche alle persone colpite dal terremoto nel rifugio della citta’. Un soccorritore cinese applica le medicazioni a un uomo in un rifugio a Mandalay, in Myanmar, ieri 3 aprile 2025. Dei soccorritori cinesi ieri hanno fornito consulenze mediche alle persone colpite dal terremoto nel rifugio della citta’. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Myanmar: soccorritori cinesi offrono consulenze mediche nei rifugi Leggi su Romadailynews.it Un soccorritore cinese controlla le condizioni di un bambino in uno a Mandalay, in, ieri 3 aprile 2025. Deiieri hanno fornitoalle persone colpite dal terremoto nelo della citta’. Un soccorritore cinese applica le medicazioni a un uomo in uno a Mandalay, in, ieri 3 aprile 2025. Deiieri hanno fornitoalle persone colpite dal terremoto nelo della citta’. Agenzia Xinhua

Pino Arlacchi: Sviluppo pacifico cinese offre percorso praticabile per governance sicurezza globale. Myanmar: soccorritori cinesi offrono consulenze mediche nei rifugi. Ne parlano su altre fonti

