Myanmar | AVSI ci racconta il Paese a una settimana dal sisma

Il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito ilquasi unafa è salito a oltre tremila morti. Quasi 5000 i feriti e almeno 300 dispersi. Si tratta di numeri che, come da manuale, sono destinati a salire vertiginosamente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. La giunta militare al potere nell’ex Birmania ha annunciato un cessate-il fuoco-temporaneo della durata di venti giorni, valido fino al 22 aprile, con l’intento dichiarato di agevolare le operazioni di emergenza in seguito al devastante terremoto che ha colpito ilvenerdì scorso.Il regime ha motivato la decisione come un passo necessario per garantire “interventi di soccorso e riabilitazione efficaci”, ma restano forti dubbi su come questa tregua sarà implementata sul campo. Ilha colpito duramente diverse regioni del, ma la gestione centralizzata e restrittiva degli aiuti da parte della giunta militare ha sollevato critiche: in particolare, l’accesso agli aiuti umanitari è stato fortemente limitato nelle aree controllate dai gruppi ribelli, come la regione di Sagaing — tra le più vicine all’epicentro e considerata roccaforte della resistenza armata.