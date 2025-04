Oasport.it - MXGP, Tony Cairoli sostituirà Mattia Guadagnini nel GP del Trentino

Una rinuncia e un gradito ritorno. La notizia è di alcuni giorni fa e ci si riferisce a. Il centauro nostrano della Ducati, in(la classe regina del Motocross), ha rimediato un infortunio in allenamento: sei costole fratturate, riportando anche un trauma polmonare e trascorrendo alcuni giorni in ospedale.“Il pilota ufficiale dell’Aruba.it-Ducati Factory MX Team ha avuto un incidente durante una sessione di allenamento in Sardegna in vista del rounddi Riola Sardo. Immediatamente assistito dai membri del team in pista,è stato poi trasportato in ambulanza all’Ospedale di Oristano e sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato sei fratture nette alle costole sinistre oltre a varie contusioni, ma senza gravi complicazioni“, il testo del comunicato della squadra.