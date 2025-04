Musk lascia la Casa Bianca | Elon rimarrà un consigliere di Trump

Casa Bianca ieri smentendo le indiscrezioni giornalistiche. La notizia che Elon Musk si prepara a lasciare l'amministrazione statunitense è stata confermata da Donald Trump. Il presidente Usa ha confermato che il patron di Tesla si. Europa.today.it - Musk lascia la Casa Bianca: "Elon rimarrà un consigliere di Trump" Leggi su Europa.today.it Non era una fake news, o "spazzatura", come l'aveva definita laieri smentendo le indiscrezioni giornalistiche. La notizia chesi prepara are l'amministrazione statunitense è stata confermata da Donald. Il presidente Usa ha confermato che il patron di Tesla si.

L’addio di Elon Musk alla Casa Bianca: la decisione di Donald Trump - Elon Musk lascia il governo Donald Trump. Da "figura centrale" a "ruolo di supporto": a breve sembra sia previsto l'annuncio. Donald Trump ha informato la sua cerchia ristretta, inclusi membri del suo ... (msn.com)

Elon Musk lascerà team Trump? Casa Bianca: "Via quando avrà terminato il lavoro" - Secondo un funzionario di alto grado dell'amministrazione Usa, Musk manterrà probabilmente un ruolo informale, con l'incarico di consigliere, e continuerà a essere un 'volto occasionale' intorno alla ... (msn.com)

Musk via dal Doge? “Scoop spazzatura” per la Casa Bianca, ma i conti non tornano - La Casa Bianca smentisce l'indiscrezione di Politico, ma il Ceo di Tesla rischia di trascinare l'amministrazione Trump nel baratro. La sconfitta in Wisconsin potrebbe rivelarsi decisiva ... (msn.com)