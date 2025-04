Musica e supereroi portano il sorriso ai piccoli degenti della Pediatra

Musica e supereroi quella vissuta ieri dai piccoli degenti della Pediatra dell’ospedale di Lecco. Nel corso della mattina hanno fatto visita al reparto del Manzoni alcuni studenti del liceo Musicale Grassi, che insieme al referente professor Maurizio Fasoli e al. Leccotoday.it - Musica e supereroi portano il sorriso ai piccoli degenti della Pediatra Leggi su Leccotoday.it E' stata una ricca giornata traquella vissuta ieri daidell’ospedale di Lecco. Nel corsomattina hanno fatto visita al reparto del Manzoni alcuni studenti del liceole Grassi, che insieme al referente professor Maurizio Fasoli e al.

Musica e supereroi portano il sorriso ai piccoli degenti della Pediatra. Supereroi acrobatici all’Istituto Tumori di Milano: “Vogliamo che i bambini si sentano invincibili. Vedere i loro occhi illuminarsi è impagabile”. “Cuoricini” dei Coma_Cose – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025. All’ospedale San Paolo di Savona arrivano i Supereroi Acrobatici, con le Principesse per donare un sorriso ai bambini. Raduno dei Babbi Natale da record per il Regina Margherita di Torino. Al Comicon anche i Supereroi dell'A.Ge, che portano sorrisi ai piccoli pazienti. Ne parlano su altre fonti

Musica e supereroi portano il sorriso ai piccoli degenti della Pediatra - L’iniziativa rientra nel progetto “Musica in corsia”, organizzata dalla fondazione Antonio Carlo Monzino e dall’Usr per la Lombardia, che consiste in una rassegna di lezioni/concerto rivolte ai ... (leccotoday.it)