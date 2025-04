Lanazione.it - Mura di epoca romana. Il “regalo“ dei sondaggi per realizzare la E78

Daiche la Sovrintendenza dell’Umbria ha predisposto sui terreni privati interessati dal passaggio della Due Mari sono riemerse alcune porzioni di, probabilmente risalenti all’. Il ritrovamento è avvenuto nel territorio del comune di Citerna, in località Buia, proprio nel punto dove, secondo il progetto E78 elaborato da Anas, dovrebbe venire una galleria nel bel mezzo della collina ai piedi del borgo. L’area è stata transennata e gli scavi tecnici fermati affinché vengano valutati attentamente i reperti. In questo punto infatti sarebbe previsto un imponente sbancamento di terreno per poter far posto al futuro tunnel, ma ora è possibile che, se la portata del ritrovamento si rivelerà di valenza storica, sia posta di nuovo in discussione l’attuale ipotesi di tracciato (che passa nei territori al confine tra i comuni di Città di Castello, Citerna e San Giustino).