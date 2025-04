Muore una neonata all’ospedale di Mantova | i medici vengono assolti ma devono pagare un risarcimento da 664mila euro

Due medici dell'ospedale Carlo Poma di Mantova sono stati assolti dall'accusa di omicidio colposo per la morte di una neonata, ma sono stati condannati a pagare un risarcimento da 664mila euro, suddiviso tra i genitori della bambina e i nonni.

