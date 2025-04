Lanazione.it - Muore a 29 anni, lutto per la scomparsa di Michele Brogi

Siena, 4 aprile 2025 – Dolore per la morte, a Siena, al policlinico Le Scotte, di, 29, di Grosseto. Il giovane, negliscorsi, era stato sottoposto a un trapianto di cuore. Dopo l’importante operazione la sua vita era ripresa tranquilla. Niente faceva presagire quello che poi è accaduto. Era al policlinico per una serie di controlli. Poi il precipitare della situazione e la morte, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile. Una notizia che lascia nello sconforto la città di Grosseto.era nipote di Alfonso, politico molto conosciuto in città, scomparso alcunifa. Il 29enne aveva dovuto recentemente affrontare anche la tragedia della morte della madre, avvenuta sempre per problemi cardiaci. Profondo il cordoglio degli amici.lavorava nel campo assicurativo, appunto a Grosseto, la sua città.