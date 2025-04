Lanazione.it - Morto nell’incidente col trattore, i funerali e i tanti amici in chiesa, “Ciao Felice”

Montopoli Valdarno, 4 aprile 2025 – I palloncini bianchi e uno striscione: “Per sempre nei nostri cuori”. Si sono svolti al santuario della Madonna di San Romano, frazione di Montopoli Valdarno, idiLaveglia, 16 anni, il giovanein un incidente con ilnell’azienda di famiglia. Mentre lo guidava, il mezzo lo ha travolto nei campi, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì. Intorno alle 20.30, non vedendolo tornare, la famiglia è andata a cercarlo trovandolo senza vita. Inutile la corsa del 118 e dei vigili del fuoco. Per il ragazzo non c’era più niente da fare. Una tragedia che segna profondamente Montopoli Valdarno e iche conoscevano il ragazzo. Tutti si sono stretti alla famiglia di, che vive giorni di dramma.