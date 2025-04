Ilrestodelcarlino.it - Morte del poliziotto-eroe: "Salvò decine di persone. Indimenticabile a Bologna"

"Un ragazzo dalle grandi risorse. Non si è mai risparmiato. Si è sempre dato da fare". Pierluigi Pinto, ex dirigente del commissariato Santa Viola, piange il suo collega Riccardo Muci. Ildi Borgo Panigale aveva 38 anni e fu uno dei primi agenti a intervenire, salvandodi, nella tragedia del 6 agosto del 2018 a, quando un’autocisterna esplose in A14 provocando un morto, oltre 100 feriti e ingenti danni su tutta la zona. Una pagina nera nella città di. Pinto lo conosceva bene come agente e ci aveva condiviso quei tristi momenti dato che Muci lavorava nel commissariato di Santa Viola: "Capì subito la serietà del pericolo, mettendo in sicurezza tutte levicine". Un gesto eroico dove rischiò la vita. Venne infatti ricoverato per circa 20 giorni all’ospedale Bufalini di Cesena per le gravi ustioni al corpo.