Morta durante l' anestesia | il giorno della verità L' autopsia e i tre sanitari accusati di omicidio

giorno della verità: quello in cui verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Roberta Mazzuoli. La 48enne di Abbadia San Salvatore è Morta venerdì scorso, 28 marzo, in una sala operatoria del San Giovanni Hospital. Si trovava lì per essere sottoposta a un intervento chirurgico ad un occhio. Arezzonotizie.it - Morta durante l'anestesia: il giorno della verità. L'autopsia e i tre sanitari accusati di omicidio Leggi su Arezzonotizie.it È il: quello in cui verrà eseguita l'sul corpo di Roberta Mazzuoli. La 48enne di Abbadia San Salvatore èvenerdì scorso, 28 marzo, in una sala operatoria del San Giovanni Hospital. Si trovava lì per essere sottoposta a un intervento chirurgico ad un occhio.

