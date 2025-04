Quotidiano.net - Morellino di Scansano: sfide e opportunità nel mercato del vino secondo il presidente Calamai

Leggi su Quotidiano.net

Ildiè il Sangiovese della costa toscana, sinonimo di freschezza, eleganza e autenticità. Tra incertezze die prospettive di crescita, ildel Consorzio, Bernardo Guicciardini, racconta come la denominazione affronta il futuro., cosa rappresenta Vinitaly per il? "Vinitaly è una vetrina essenziale per promuovere il, rafforzare la nostra identità e consolidare rapporti con gli operatori del settore, sia italiani che internazionali". Qual è la situazione attuale del? "Viviamo un periodo instabile, tra crisi geopolitiche e ipotesi di nuovi dazi. L’incertezza blocca investimenti e consumi, ma c’è un cauto ottimismo: speriamo che prevalga il buon senso e che presto torni la stabilità. Ilè solido sulinterno ed europeo, mentre Nord America e Asia sono ancora territori strategici da esplorare.