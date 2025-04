Monza-Como il pronostico | lariani favoriti occhio al Gol

Monza-Como, calcio d'inizio alle ore 15:00 all'U-Power Stadium. I lariani partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.65, mentre il pareggio e il successo dei brianzoli sono dati rispettivamente a 3.80 e 5.25. Come arrivano al match Monza e ComoSalvo clamorosi ribaltoni, il Monza sarà la prima squadra a retrocedere in Serie B. I brianzoli hanno vinto appena due partite in stagione e la salvezza sembra ormai un miraggio. La squadra guidata da Alessandro Nesta ha perso quattro delle ultime cinque partite disputate in Serie A, stazionando in ultima posizione con appena 15 punti guadagnati in 30 giornate, a 10 punti di distanza dal quartultimo posto occupato dal Lecce.

