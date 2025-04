Monte di Procida segue l’ex compagna in auto armato di taglierino | arrestato 67enne

Monte di Procida per una donna che, inseguita dal suo ex compagno armato di taglierino, ha chiesto aiuto ai carabinieri. L'uomo, un 67enne del posto, è stato arrestato dai militari della locale stazione con l'accusa di atti persecutori.

Elezioni Europee, chi sono i più votati in Campania: dopo Meloni c'è Topo. Monte di Procida, segue l'ex compagna in auto armato di taglierino: arrestato 67enne.

