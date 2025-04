Montalto in 800 alla camminata dell’abbraccio per la giornata mondiale sull’autismo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 aprile 2025- Erano circa 800 tra bambini e ragazzi delle scuole die dell’Istituto Alberghiero”. Questa mattina, in occasione della, si è svolto per il terzo anno consecutivo “La”.Tantissimi giovani si sono radunati presso l’area esterna del Teatro Comunale Lea Padovani, indossando un capo dal colore blu, simbolo delladi sensibilizzazione. Presenti l’amministrazione comunale di, la dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo Statale didi Castro, gli insegnanti, le famiglie, gli studenti e i ragazzi del Centro Maratonda, accompagnati dagli operatori.Dopo un saluto iniziale, da parte del sindaco e della dirigente, laha avuto inizio accompagnata dai tamburi battenti del gruppo “Agodò” ed ha attraversato la via principale del paese tra palloncini colorati e bandierine.