Monfalcone Di Stefano | Il Partito islamico propone l’imam sindaco con programma basato sulla shari' a inaccettabile vogliono solo il potere - VIDEO

Monfalcone il Partito islamico ha proposto come candidato sindaco l'imam, scatenando diverse polemiche. Una di queste arriva da Roberto Di Stefano, primo cittadino di Sesto San Giovanni, comune nell'hinterland di M Ilgiornaleditalia.it - Monfalcone, Di Stefano: "Il Partito islamico propone l’imam sindaco con programma basato sulla shari'a, inaccettabile, vogliono solo il potere " - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il primo cittadino di Sesto San Giovanni ha denunciato sui social la vicenda Ailha proposto come candidatol'imam, scatenando diverse polemiche. Una di queste arriva da Roberto Di, primo cittadino di Sesto San Giovanni, comune nell'hinterland di M

IL PARTITO ISLAMICO DI MONFALCONE È ANTICOSTITUZIONALE. A Monfalcone una lista di soli stranieri: è rischio apartheid. Monfalcone, il partito islamico si presenta alle elezioni. «Attrattiva, sostenibile, sicura e legata alle radici»: ecco la lista 'Cisint per Monfalcone Fasan sindaco'. SMACHERATA LA FESTA BORGO MONDO: TONI SCALZO E FRANCESCO RUSSO (PD), AMICO DELL'IMAM AKKAD, SOGNANO IL PARTITO ISLAMICO.

