Modena Mandelli | Trasferta di Pisa complicata da qui alla fine dobbiamo cercare punti dappertutto

Modena domani sarà impegnato a Pisa, una sfida difficilissima per i gialloblù che dovranno combattere contro la formazione seconda in classifica che vuole dare lo strappo decisivo per allungare sullo Spezia secondo. Servono punti ai ragazzi di Mandelli per allontanarsi definitivamente dalla. Modenatoday.it - Modena, Mandelli: "Trasferta di Pisa complicata, da qui alla fine dobbiamo cercare punti dappertutto" Leggi su Modenatoday.it Ildomani sarà impegnato a, una sfida difficilissima per i gialloblù che dovranno combattere contro la formazione seconda in classifica che vuole dare lo strappo decisivo per allungare sullo Spezia secondo. Servonoai ragazzi diper allontanarsi definitivamente d

Mandelli: "Pisa, trasferta complicata ma stimolante". Modena, Mandelli: "Trasferta di Pisa complicata, da qui alla fine dobbiamo cercare punti dappertutto". LIVE – Modena Fc, la conferenza di mister Mandelli alla vigilia della trasferta contro il Pisa. Pisa-Modena, i convocati di Mandelli: torna Defrel. Pisa-Modena, l'aneddoto: ultima vittoria in Toscana nel 2000 con Bizzarri goleador e Mandelli in campo. Pisa-Modena: aperta la vendita dei biglietti. Ne parlano su altre fonti

Modena, Mandelli: "Trasferta di Pisa complicata, da qui alla fine dobbiamo cercare punti dappertutto" - Il Modena domani sarà impegnato a Pisa, una sfida difficilissima per i gialloblù che dovranno combattere contro la formazione seconda in classifica che vuole dare lo strappo decisivo per allungare ... (modenatoday.it)

MODENA FC, DUBBI SU DELLAVALLE E DEFREL PER PISA - Diamo i numeri: meno 7 partite alla fine, meno 4 punti alla zona playoff, più cinque punti dalla zona playout. Con questa situazione, il Modena sta ultimando la preparazione in vista della partita di ... (tvqui.it)

VERSO PISA-MODENA, I “DESTINI INTRECCIATI” DI VAIRA E GLIOZZI - Se non ci fosse stata la vittoria con il Catanzaro, ora saremmo qui a fasciarci la testa – ancor prima di essercela rotta – pensando alla trasferta difficilissima di sabato all’Arena Garibaldi, lo sta ... (tvqui.it)