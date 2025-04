Mistermovie.it - Mister Movie | The White Lotus 3: Censura in India per una scena col Buddha

Leggi su Mistermovie.it

La rinomata serie The, nota per le sue audaci rappresentazioni di nudità, sesso e dinamiche familiari complesse, inclusi temi controversi come l'incesto, ha recentemente affrontato un episodio diin. Sorprendentemente, non sono state le scene più esplicite a subire modifiche, bensì un momento apparentemente meno problematico, presente nella sequenza di apertura della terza stagione, che è stato alterato su alcune piattaforme di terze parti nel paese.Tagliatareligiosa in The, ma non quelle esplicite?Laincriminata vede protagonista Zion, il figlio di Belinda, interpretato da Nicholas Duvernay. Allarmato da spari uditi nel resort thailandese, il giovane si rifugia vicino a uno stagno e si rivolge a una statua del, implorando per la sicurezza della madre con una preghiera cristiana.