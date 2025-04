Mister Movie | Rapunzel Live Action Cancellato o Rimandato Disney Dice Addio ai Remake?

Disney è da anni una macchina sforna-Remake Live-Action di classici animati. Operazioni che, diciamocelo, spesso sanno di "già visto" pur riempiendo le casse. Ma la magia sembra svanire. Notizie fresche da Hollywood Reporter parlano di una battuta d'arresto: il Remake Live-Action di Rapunzel (Tangled) è stato messo in pausa. Proprio così, sembra che il progetto, con Michael Gracey (The Greatest Showman) alla regia, sia in stand-by. Biancaneve, un Segnale d'Allarme?Questo stop arriva dopo l'accoglienza tiepida riservata al Remake di Biancaneve. Tra polemiche pre-uscita e recensioni impietose, il film sembrava destinato al flop. Che sia un campanello d'allarme per Disney? Il Futuro dei Live-Action: Lilo & Stitch e Moana Salvi?Nonostante tutto, la macchina Disney non si ferma del tutto. Mistermovie.it - Mister Movie | Rapunzel Live Action Cancellato o Rimandato, Disney Dice Addio ai Remake? Leggi su Mistermovie.it Laè da anni una macchina sforna-di classici animati. Operazioni che, diciamocelo, spesso sanno di "già visto" pur riempiendo le casse. Ma la magia sembra svanire. Notizie fresche da Hollywood Reporter parlano di una battuta d'arresto: ildi(Tangled) è stato messo in pausa. Proprio così, sembra che il progetto, con Michael Gracey (The Greatest Showman) alla regia, sia in stand-by. Biancaneve, un Segnale d'Allarme?Questo stop arriva dopo l'accoglienza tiepida riservata aldi Biancaneve. Tra polemiche pre-uscita e recensioni impietose, il film sembrava destinato al flop. Che sia un campanello d'allarme per? Il Futuro dei: Lilo & Stitch e Moana Salvi?Nonostante tutto, la macchinanon si ferma del tutto.

Rapunzel Live Action Cancellato o Rimandato, Disney Dice Addio ai Remake?. Mister Movie | Chi è Rapunzel nel film Disney live-action? Attrici in lizza per il remake. Chi è Rapunzel nel film Disney live-action? Attrici in lizza per il remake. Mister Movie | Il Remake live-action di Bambi è vero? Ecco cos’ha detto il regista. Rapunzel torna al cinema: la Disney sta lavorando al live-action!. Avantika Vandanapu sarà Rapunzel nel live-action Disney?. Ne parlano su altre fonti

Rapunzel - L'intreccio della torre: lo sviluppo del film live-action è stato sospeso - Disney, dopo i risultati deludenti ottenuti da Biancaneve, avrebbe sospeso lo sviluppo della versione live-action di Rapunzel - L'intreccio della torre. (msn.com)

Why Fans Think Taylor Swift Will Be Rapunzel in Tangled's Live-Action Remake - A new rumor has been making rounds on the internet suggesting that Taylor Swift was being considered for the role of Rapunzel in a live-action adaptation of 2010’s animated Tangled movie. (msn.com)