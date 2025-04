Mistermovie.it - Mister Movie | Matrix 5: Laurence Fishburne Rifiutato per Resurrections, ma Aperto al quinto sequel

ha rivelato di essere stato escluso da The, nonostante avesse espresso il suo desiderio di riprendere il ruolo di Morpheus. Ma non disperare, fan!si è dettoa un possibile ritorno in5, a patto che la sceneggiatura sia di suo gradimento e che il team creativo lo contatti con un'offerta convincente. Sembra che la sua proposta di tornare per il quarto film non sia stata accolta positivamente, ma l'attore non chiude definitivamente la porta al franchise. Morpheus Ritorna? Le Condizioni diperè stato Morpheus in tutti e tre i capitoli originali di, dal 1999 al 2003. Per, il ruolo è stato affidato a Yahya Abdul-Mateen II, con una versione ibrida del personaggio. Ma cosa è successo esattamente?è chiaro: tornerebbe solo se il progetto lo convincesse pienamente.