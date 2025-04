Mister Movie | Grey’s Anatomy 22 Data Uscita Ritorno di Ellen Numero Episodi e Novità

Anatomy? Preparati, perché la serie TV medical drama di successo è stata ufficialmente rinnovata per una stagione 22! La notizia è stata confermata e, come riportato da Deadline, la prossima stagione conterà ben 18 Episodi, proprio come la stagione 21. Ellen Pompeo Torna: Cosa Aspettarsi nella Stagione 22 di Grey's Anatomy?La grande notizia è che Ellen Pompeo, la star indiscussa che interpreta Meredith Grey, farà il suo Ritorno! Dopo aver ridotto il suo ruolo nella stagione 20, Ellen tornerà a recitare. Non solo, continuerà ad essere produttrice esecutiva e narratrice della serie. La domanda che tutti si pongono è: in quanti dei 18 Episodi la vedremo? Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti! Novità Crime Thriller BBC: Cosa Bolle in Pentola?La BBC, famosa per i suoi avvincenti crime thriller come Happy Valley e Line of Duty, ha rinnovato un altro show acclamato per una terza stagione.

