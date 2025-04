Mistermovie.it - Mister Movie | Devil May Cry Netflix: Anticipazioni Stagione 2, chi sono i Villain?

La prima avventura di Dante (Johnny Yong Bosch) suin "May Cry" si è conclusa, preparando il terreno per un nuovo capitolo che farà impazzire i fan della saga videoludica. La serie animata, che si è fatta strada tra le migliori su, termina con Dante apparentemente fuori gioco e il Vice Presidente Baines (doppiato dal compianto Kevin Conroy) che invade Makai, creando una situazione infernale permanente sulla Terra. Ma non temere, il nostro eroe armato di pistole gemelle si libererà dalla prigionia e combatterà per impedire ai cattivi di portare l'oscurità eterna all'umanità. Quali Nemici Incontrerà Dante Nella Prossima?Negli ultimi momenti della prima, abbiamo intravisto due figure chiave nella storia di Dante che faranno sicuramente la loro comparsa nella prossima