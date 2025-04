Mission | Impossible – The Final Reckoning Ethan Hunt sfida il suo più grande nemico nel nuovo trailer dal CinemaCon

Leggi su Cinefilos.it

– Theil suo piùneldalAllala Paramount ha presentato ildi– The. Dopo aver debuttato nel ruolo della superspianell’originaledel 1996, Tom Cruise si riunisce al regista Christopher McQuarrie per l’ottavo capitolo in uscita, in cuiaffronta ancora una volta Gabriel (Esai Morales) e l’Entità dopo Deaddel 2023. La storia di– Thepotrebbe essere l’ultima di, con iche anticipano le più grandi acrobazie di Cruise.Recentemente, al2025, a cui ha partecipato ScreenRant, lo studio ha svelato unteaser di– The