Minaccia molto grave per gli imprenditori agricoli e per tutto il nostro territorio

Minaccia molto grave per gli imprenditori agricoli e il nostro territorio". Lo denuncia Lorenzo Catellani, presidente Cia Reggio (foto), preoccupato per le gravi conseguenze della decisione di Trump di far calare una imposta del 20% su tutti i prodotti agroalimentari italiani. Secondo Catellani "i previsti pesanti rincari per i consumatori americani, comporteranno inevitabilmente un calo delle vendite dei nostri prodotti in Usa che danneggerà le nostre aziende che vedrebbero fortemente ridotta la loro competitività". Infatti, "già nelle settimane prima di questo annuncio, i mercati americani hanno rallentato moltissimo nell’acquisto dei nostri prodotti. E ora andrà pure peggio", prevede il numero uno degli agricoltori reggiani. Ilrestodelcarlino.it - "Minaccia molto grave per gli imprenditori agricoli e per tutto il nostro territorio" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "I dazi penalizzeranno fortemente le eccellenze agroalimentari reggiane: in primis, Lambrusco e Parmigiano Reggiano. Siamo dinnanzi a unaper glie il". Lo denuncia Lorenzo Catellani, presidente Cia Reggio (foto), preoccupato per le gravi conseguenze della decisione di Trump di far calare una imposta del 20% su tutti i prodotti agroalimentari italiani. Secondo Catellani "i previsti pesanti rincari per i consumatori americani, comporteranno inevitabilmente un calo delle vendite dei nostri prodotti in Usa che danneggerà le nostre aziende che vedrebbero fortemente ridotta la loro competitività". Infatti, "già nelle settimane prima di questo annuncio, i mercati americani hanno rallentato moltissimo nell’acquisto dei nostri prodotti. E ora andrà pure peggio", prevede il numero uno degli agricoltori reggiani.

Dazi Usa: Cia Reggio Emilia, conseguenze gravi per nostre eccellenze agroalimentari. Dazi Usa, timori per il settore agroalimentare emiliano: "Minaccia molto grave per il territorio". "I dazi di Trump sono una grave minaccia all'export emiliano romagnolo".

