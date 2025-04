Milano protesta studenti contro il riarmo | incendiata bandiera Ue

studenti in protesta anche a Milano oggi 4 aprile, nel giorno in cui si tiene lo sciopero di insegnanti e docenti di Usb Scuola. Stamattina mattina un presidio, organizzato da 'Cambiare rotta', contro la Ue, l'austerità e il riarmo, si è svolto davanti alla Prefettura. Tra cartelli e striscioni anche bandiere palestinesi e dell'Usb. I giovani hanno anche dato fuoco a una bandiera dell'Unione europea. Su un grande striscione la scritta 'Soldi alla formazione, non alla guerra'. Oggi previsti cortei e manifestazioni in tutte le città.

